براءة أمير سعودي اتُّهم باختطاف أبنائه من مطلقته الكويتية

تواصل – وكالات:

قضت محكمة الجنايات الكُوِيتِيّة، برئاسة المستشار أحمد الياسين، ببراءة أمير سعودي من تهمة خطف أبنائه من طليقته الكُوِيتِيّة، وَفْقاً لـ”القبس”.

وكانت المطلقة الكُوِيتِيّة رفعت الدعوى القضائية ضد الأمير فِي مايو الماضي، متهمة إياه باختطاف أطفالها، لتجري التحقيقات وسط غيابه؛ حيث تواجد حينها خارج الكويت.

وأصرَّ الأمير على حضور التحقيقات للدفاع عن نفسه فور علمه بالقضية المرفوعة ضده؛ ليقينه التام بسلامة موقفه القانوني وعدالة القضاء الكُوِيتِيّ، جازماً بانتزاع براءته من التهمة الموجهة له، والتي كانت عقوبتها ستصل إِلَى السجن 15 عاماً، حال ثبوت التهمة ضده.