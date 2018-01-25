«حساب المواطن» يطالب مستفيدي الدعم بالإفصاح عن «مكافأة حافز»

تواصل – الرِّيَاض:

طالب برنامج حساب المواطن المستفيدين من دعم البرنامج بضرورة الإفصاح عن مكافأة ”حافز” ضمن مصادر الدخل.

جاء ذلك رَدّاً على استفسار مواطن عبر حساب خدمة العملاء حول استثناء ‘‘حافز‘‘ من مصادر الدخل، ليوضح البرنامج أنه لا بد من الإفصاح عن مكافأة حافز، ويتم اختيار نوع الدخل “غير ذلك”، ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.

يُذْكَرُ أَنَّ حساب المواطن، كان قد أكد، فِي وَقْتٍ سَابِقٍ، أن المقابل المادي الذي يتم تحصيله من نظام “حافز” من دخل الأسرة أو المواطن، لم يتم احتسابه كجزء من الدخل، مُضِيفاً أن البرنامج سيشمل أَيْضاً المواطنة المتزوجة من أجنبي.