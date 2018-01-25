«الأرصاد» تتوقع: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق غداً

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نبهت الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد إِلَى تكون سحب رَعْدِيَّة مُمْطِرَة، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مَنَاطِق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على مرتفعات جازان وعسير تَشْمَل السواحل منها.

وتَوَقَّعَت الهَيْئَة، فِي ‘‘بيان‘‘ لها، تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات مِنْطَقَة تبوك (جبال اللوز وعلقان) كذلك على الأطراف الشمالية للمَمْلَكَة (القريات وطريف)، مع انخفاض ملموس فِي درجات الحرارة على المَنَاطِق الشمالية والشمالية الغربية للمَمْلَكَة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المَمْلَكَة.

أما عن حَالَة البحر الأحمر وارْتِفَاع الأمواج، فتكون الرياح شمالية إِلَى شمالية غربية بسرعة 18 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إِلَى غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارْتِفَاع الموج من متر إِلَى مترين يصل إِلَى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط.