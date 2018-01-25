«الغذاء والدواء» تُحذِّر من كريم لتفتيح البشرة.. خطر على الصحة

تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج كريم للبشرة يحمل اسم “كريم أغادير المغربي لتفتيح البشرة”، لاحتوائه على نسبة عالية من الزئبق.

وأوضحت الهيئة، أنها حللت عينات من منتجات كريم البشرة المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج كريم أغادير المغربي لتفتيح البشرة” (Cream Aghadeer maghrabi skin whitening) على نسبة عالية من الزئبق تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الزئبق يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج الذي يحمل تاريخ صلاحية 01/01/2018م، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة، يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق، ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.