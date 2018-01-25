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مقتل قياديين حوثيين في صعدة وميدي.. والجيش اليمني يواصل تقدمه

مقتل قياديين حوثيين في صعدة وميدي.. والجيش اليمني يواصل تقدمه
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تواصل – واس:

قُتل قياديان اثنان من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، في معارك بجبهتي ميدي وصعدة.

وأفاد أركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد حمود هشام، أن القيادي الميداني في الميليشيا حسن حسين سليمان درهم، قتل، بينما تم أسر القيادي منصور علي ناصر دبا، خلال المعارك التي شهدتها جبهة رازح التابعة لمحافظة صعدة خلال اليومين الماضيين.

وقال العقيد حمود في تصريح نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن المعارك لا تزال مستمرةً في رازح، وسط تقدم كبير للجيش وفرار جماعي لميليشيات الحوثي.

وأضاف، أن تحرير رازح يمثل مفتاح لتطهير صعدة من الميليشيا الانقلابية. وكانت قوات الجيش اليمني حررت في مديرية رازح عددًا من المناطق وسلاسل من الجبال والتباب في المديرية.

وفي جبهة ميدي لقي القيادي البارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية محمد أحمد النعمي، مصرعه مع عدد من مرافقيه، يوم أمس.

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