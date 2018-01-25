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«الجبير»: إيران متورطة في استهداف سفارات ودبلوماسيين

«الجبير»: إيران متورطة في استهداف سفارات ودبلوماسيين
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تواصل- وكالات:

اتهم وزير الخارجية، عادل الجبير، النظامَ الإيراني، بتغيير منطقة الشرق الأوسط في عام 1979 إلى الأسوأ، والعمل طوال تاريخه على نشر الطائفية وتصدير ثورته إلى الخارج.

وشدد الوزير الجبير خلال كلمة له في منتدى “دافوس الاقتصادي”، أمس، ضمن جلسة ضمت وزيري خارجية البحرين والإمارات، بعنوان «البحث عن توازن جديد في الشرق الأوسط»، على عدم سماح المملكة بأن تصبح ميليشيا الحوثي التابعة للنظام الإيراني، حزب الله آخر في اليمن، مخيراً إيران إما أن تكون دولةً طبيعيةً، أو أن تختار ثورتها التي لا تعترف ولا تحترم القوانين الدولية.

وأضاف الجبير قائلاً: «إن النظام الإيراني متورط في هجمات استهدفت سفارات ودبلوماسيين، ويُعرف عنه أنه مُصدّر للإرهاب إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب تدخله في شؤون الدول الأخرى، ويؤسس جماعات إرهابية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن».

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    وليد

    ي اخي الاتهامات ضد ايران واضحه والعالم كله عارف ان ايران دوله ارهابية ، لكن امريكا ما تبغى تتحرك لان هذا في مصلحتها استنزاف الشرق الأوسط ، ف المفروض ي عرب و ي مسلمين تواجهوا ايران بانفسكم وما تعتمدوا إلا على الله .

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