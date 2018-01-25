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إحالة 4 للنيابة تستروا على حادث سير تسبب في وفاة بنجلاديشي

إحالة 4 للنيابة تستروا على حادث سير تسبب في وفاة بنجلاديشي
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تواصل- الأحساء:

أحال مرور الأحساء، أمس، 4 أفراد إلى النيابة العامة، لثبوت تورطهم في التستر على حادث سير، أسفر عن وفاة مقيم «بنجلاديشي»، كان يقود دراجة نارية على طريق الخليج «الدولي» في الهفوف، بعد صدمه من مركبة مجهولة، وهروب قائدها بعد الحادث مباشرة.

وأوضحت مصادر، أن الحادث وقع في منتصف ربيع الآخر الماضي، وأن قائد المركبة ترك المصاب في الموقع ولاذ بالفرار دون التدخل في إسعافه، مشيرة إلى أن المتورطين في الحادثة إضافة إلى قائد المركبة هم مالك المركبة، عامل في ورشة لصيانة السيارات، ومالك الورشة. بحسب “الوطن”.

وتولى رجال البحث والتحري في المرور رفع بعض الآثار من الموقع، وبعد 10 أيام من وقوع الحادث والبحث والتحري المكثف، والتعرف على مواصفات المركبة من الآثار المرفوعة من موقع الحادث، وتم العثور على المركبة في إحدى الورش في المحافظة بغرض الصيانة والسمكرة دون إذن إصلاح.

وجرى القبض على قائدها، وبالتحقيق معه اعترف بوقوع الحادث، وجرى إحالة قائد المركبة، ومالك المركبة، والعامل في الورشة، ومالك الورشة إلى النيابة العامة في المحافظة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وأبانت المصادر أن العامل في الورشة، تسلم مبلغاً إضافياً لصيانة وسمكرة ودهان المركبة دون تصريح رسمي من المرور بصيانتها، وتضررت المركبة جراء الحادث بتلفيات في أجزاء من المقدمة العلوية للمركبة.

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