«الذكاء الاصطناعي» لتقييم كفاءة الممارس الصحي العام المقبل

تواصل – فريق التحرير:

تتجه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نحو استخدام نظام إلكتروني متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقييم الممارسين الصحيين بدءاً من العام المقبل.

وقال المدير التنفيذي للتقييم في هيئة التخصصات الصحية الدكتور فادي منشي:” إن الإدارة التنفيذية للتقييم في الهيئة تتبنى مشروعا نوعيا يمكن من تقييم ومتابعة نمو كفاءة الممارس في مختلف المعارف والمهارات خلال فترات تدريبه وبعد شروعه في الممارسة، والتنبؤ بمكامن القوة لتعزيزها، ومواطن الضعف لتنبيه الممارس لتداركها، وذلك من خلال إيجاد روابط بين تقييمات الأداء المتنوعة وغيرها من المعلومات يتم تحليلها من خلال نظام إلكتروني متطور جداً”.

وأضاف أن “الهيئة” من خلال شريك عالمي متخصص تبحث عن حلول تقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل معلومات التقييم المتوافرة لديها إلى معلومات قيمة يمكن استخدامها في اقتراح مصادر تعلم للممارس بناء على “بصمة الكفاءة” التي ستتوفر عن كل ممارس صحي مسجل لديها.

وأكد المدير التنفيذي للتقييم في الهيئة، أن هذا المشروع الطموح سيحدث نقلة نوعية حقيقية في مجال التقييم والتدريب تعود بالنفع على القطاع الصحي في المملكة.