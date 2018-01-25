هذا ما تفعله سيجارة واحدة فقط يوميًا في قلبك

تواصل – الرياض:

حذَّر باحثون من الأضرار القاتلة للتدخين، وقالوا إن الحل هو الإقلاع تماماً عن التدخين بدلاً من تخفيفه، جاء ذلك في تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية بعنوان “حتى سيجارة واحدة في اليوم مضرة بالقلب”.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن “تدخين سيجارة واحدة يومياً يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل 50%، وذلك تبعاً لآخر الأبحاث التي أجريت مؤخراً”، طبقاً لـ “بي بي سي”.

وأضافت أن الباحثين أكدوا أن مضار التدخين أكثر مما كان متوقعاً، مما يعني أن على المدخنين العمل على الإقلاع عن التدخين بدلاً من التخفيف من عدد السجائر التي يدخنونها يومياً”.

وقال الباحثون في دراسة لهم إن ” الرجال الذين يدخنون سيجارة واحدة يومياً تزيد نسبة إصابتهم بأمراض القلب نحو 48% عن أولئك من غير المدخنين، كما تكون نسبة إصابتهم بالجلطة الدماغية 25% أعلى من غيرهم”.

أما بالنسبة للنساء اللواتي يدخن سيجارة واحدة يومياً، فإن نسبة إصابتهن بأمراض القلب تكون 57% وبالجلطة الدماغية 31%، بحسب الباحثين.