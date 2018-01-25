أمريكي يقتل أمه طعناً ويتركها غارقة في دمائها

تواصل- سامر محمد:

اعتقلت الشرطة الأمريكية شاباً يبلغ من العمر 27 عاماً، بعد اتهامه بقتل أمه طعناً وتركها في شقتها جثة هامدة لمدة يومين، وفقا لشبكة “سي بي إس” الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة وصلت إلى شقة القتيلة للاطمئنان عليها وذلك بعدما اتصل أفراد من عائلتها بالشرطة يخبرونها بأنهم لم يسمعوا صوتها منذ يومين.

وذكرت أن الشرطة الأمريكية وجدت الأم التي تبلغ من العمر 49 عاماً غارقة في دمائها بعد تعرُّضها لطعنات قاتلة، حيث يعتقد أنها قُتلت في 22 يناير الحالي.

واعتقلت الشرطة الابن البالغ من العمر 27 عاماً ولا تزال تبحث عن الدوافع وراء ذلك، حيث يعاني القاتل من مشكلات نفسية ولا يخضع للعلاج منذ فترة، وستوجه إليه تهمة القتل بجانب اتهامات أخرى ذات صلة.