روَّع أماً وأطفالها.. «مرور جدة» يلقي القبض على «سائق الرصيف» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أَعْلَنَت إِدَارَة مرور محافظة جدة، القبض على صاحب السيارة، الذي ظهر فِي مقطع فيديو يسير فوق أحد الأرصفة، ظهر اليوم، واقترابه من إيذاء طفلة وأمها بسيارته، فِي محاولة منه لتفادي الزحام.

وتشير المعلومات، إِلَى أن قائد المركبة، مقيم أجنبي، فِي الأربعينيات من عمره، تَمَّت إحالته إِلَى هَيْئَة الفصل فِي مرور مِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة.

وبحسب ما اوردته المرور عبر حسابها على ‘‘تويتر‘‘ فقد تم تحرير محضر مخالفة له ووقفه 15 يوما مع حجز المركبة التي كان يقودها لمدة شهر، وإحالة أوراقه لصاحب الصلاحية للتوجيه ما يلزم إذا استحق عقوبات اخرى.

وكان بعض المُغَرِدين قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، مقطع فيديو لقائد سيارة اعتلى الرصيف بسيارته، وسار عليه لتجاوز الازدحام فِي الطريق، دون أَي مبالاة أو مراعاة لِأنَّ الرصيف مخصص للمُشَاة فقط.

وأَظْهَرَ المقطع السيارة وهي تسير على الرصيف، بينما تسير أم وطفلاها، وقد بدا على الطفلة علامات الخوف عندما رأت السيارة وذهبت للاحتماء بوالدتها، قبل أن تعود السيارة إِلَى الطريق.

مِنْ جَانِبِهِم، انتقد متداولو الفيديو تصرف قائد السيارة واصفين إياه بـ”العبث واللامبالاة”، وأَطْلَقُوا تعليقات ساخرة، حيث قَالَ أحدهم: “السائق محترم والدليل أنه يمشي جنب الحيط”، فيما قَالَ آخر: “يجب معاقبة الأم وأطفالها لأنهم مشوا على الرصيف، ليش يضايقون السائق؟!”، فيما قَالَ ثالث: “يجب تجريم وتغريم الجهة التي بنت سوراً يعترض طريق السائق”.

فيما طالب آخرون بمعاقبة السائق على تصرفه هذا لما فيه من عدم احترام لأنظمة المرور، وتعدٍّ على حق المُشَاة فِي الطريق وتعريض حياتهم للخطر، ليكون عبرة لغيره ممن يتعمدون مخالفة أنظمة المرور.