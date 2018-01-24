«الفالح»: طفرة النفط الصخري الأمريكي لا تهدد المملكة ومستمرون في الخصخصة

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أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أن التوقعات تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط سيزيد، ليصل إلى 120 مليون برميل يومياً، خلال الـ 25 عاماً المقبلة.

وأضاف الفالح، خلال حديثه بمنتدى دافوس المقام في سويسرا، أن المملكة لا تستهدف سعراً للنفط عند 60 أو 70 دولاراً للبرميل، لكنها تنظر إلى استقرار المخزونات، في ضوء التوقعات بزيادة الطلب على النفط خلال السنوات المقبلة.

وقال الوزير: ‘‘إن الطفرة الحادثة حالياً في النفط الصخري الأمريكي لا تمثل تهديداً؛ لأن إنتاج المكسيك وفنزويلا يتراجع بشكل ملحوظ‘‘ مؤكداً أن الطلب العالمي المتزايد سيعوض أثر هذه الطفرة على المملكة، مشدداً على أن الحديث عن نهاية النفط في المملكة أو غيرها غير صحيح وغير بناء”.

وكشف الفالح، أن هناك عملية خصخصة تتم حالياً بشكل مدروس في المملكة للشركات المملوكة للحكومة.