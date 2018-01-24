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«الإنذار المبكر»: غبار يحجب الرؤية ودرجات حرارة صفرية على 5 مناطق 
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تواصل – فريق التحرير:

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تعرض الرياض والشرقية والقصيم وحائل لرياح نشطة وأتربة مثارة، مع هطول أمطار رعدية على الجوف.

ولفت الإنذار المبكر، إلى أن الحالة الجوية ستبدأ من الساعة 6:00 من صباح يوم الخميس وتنتهي الساعة 21:00 من مساء يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى.

ونبه الإنذار المبكر إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 2 كم؛ بسبب الغبار وسرعة الرياح لأكثر من 45 كم/س، خاصة خلال النهار مع تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مساء الجمعة على الرياض والقصيم وحائل والجوف، مع توقع تساقط ثلوج خفيفة على القريات والأجزاء المجاورة.

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