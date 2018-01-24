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«ولي العهد» يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي

«ولي العهد» يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستفور هنزل، وعضو الكونجرس رئيس لجنة الدوائر العسكرية بمجلس النواب ماك ثورنبيري، وعضو الكونجرس رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب ديفين نونيس، وعضو الكونجرس بلجنة الطرق وأساليب البيت الأبيض فيرن بوكانان، وعضوة الكونجرس بلجنة الخدمات المسلحة ليز تشيني، وعضوة الكونجرس بلجنة الدوائر العسكرية بمجلس النواب ستيفاني ميرفي، وعضو الكونجرس بلجنة التخصيص بمجلس النواب سكوت تايلور، ومستشار الأمن القومي بمكتب رئيس مجلس النواب جيف دريسلر.

 

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