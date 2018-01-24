«حدود المدينة» ينقذ امرأة ألمانية تعرضت لـ«نزيف داخلي» في عرض البحر (صور)

تواصل – المَدِينَة الْمُنَوَّرَة:

تَمَكَّنت فرق البحث والإنقاذ بمِنْطَقَة المَدِينَة الْمُنَوَّرَة، بتوفيق الله، من إنقاذ امْرَأَة ألمانية تُعَانِي من نزيف داخلي كانت على متن سفينة فِي مياه البحر الأحمر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بِأَنَّهُ فِي إطار تنفيذ مهام المَمْلَكَة بالاتِّفَاقِيَّة الدَّوْلِيَّة للبحث والإنقاذ البحريين لعام ١٩٧٩م واسْتِمْرَاراً للدور الإِنْسَاني الذي يقدمه رجال حرس الحدود فِي عمليات البحث والإنقاذ، فقد تَمَكَّنت الدوريات البحرية بقِيَادَة حرس الحدود السعودي بمِنْطَقَة المَدِينَة الْمُنَوَّرَة، يوم (الثلاثاء الْمُوَافِق السادس من شهر جمادى الأولى ١٤٣٩ هـ) من إخلاء أحد ركّاب سفينة إيطالية قادمة من كولومبيا، (امْرَأَة ألمانية الجنسية)، فِي مياه البحر الأحمر، المقابلة لحدود مسؤوليات محافظة ينبع، تُعَانِي من حَالَة نزيف داخلي وعدم القدرة على المشي وضيق فِي التنفس.

وبين المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بجدة، تلقى بَلَاغاً مَفَادُه وجود حَالَة مرضية لأحد ركاب السفينة (AIDACARA) حاملة العلم الإيطالي، لامْرَأَة ألمانية الجنسية تبلغ من العمر (٦٦) عاماً.

وعَلَى الْفَوْرِ، قَامَ مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بتحديد موقع السفينة والتي اتضح أنها على مسافة (٧٤ ميل بحري) شمال غرب ميناء ينبع حيث تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية المعمول بها فِي مثل هذه الحالات وربط طبيب الطوارئ مع المختصين بالسفينة هاتفياً عن طريق المركز لتزويدهم بالإِرْشَادات الطبية اللازمة لحين إخلاء المريضة.

وفي الوقت نفسه، تم تكليف فرق البحث والإنقاذ التابعة لقِيَادَة حرس الحدود بمِنْطَقَة المَدِينَة الْمُنَوَّرَة وقاطرة تَابِعَة لميناء ينبع وطاقم طِبِّيّ للانتقال لموقع الحدث ومباشرة الحالة.

وَأَشَارَ متحدث حرس الحدود إِلَى أنه “تم بحمد الله إخلاء المريضة يرافقها زوجها بعد تقديم الخدمات الإِنْسَانية والطبية اللازمة لها إِلَى رصيف ميناء ينبع ونقلها لمُسْتَشْفَى ينبع العام عبر سيارة إِسْعَاف المُسْتَشْفَى لتلقي العلاج اللازم، وحالتها الصحية مستقرة ولله الحمد”.