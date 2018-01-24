الجيش اليمني يضبط 13 صاروخاً باليستياً في الجوف

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

وزير المالية: الأموال المحصَّلة من قضايا الفساد تذهب للمواطنين

وزير المالية: الأموال المحصَّلة من قضايا الفساد تذهب للمواطنين

قتلها ومَشَى في جنازتها.. تفاصيل مروعة عن مغتصِب الطفلة الباكستانية (فيديو)

قتلها ومَشَى في جنازتها.. تفاصيل مروعة عن مغتصِب الطفلة الباكستانية (فيديو)

خميس مشيط.. ضبط علب معبأة بالبول مخزنة داخل مطعم

خميس مشيط.. ضبط علب معبأة بالبول مخزنة داخل مطعم

«الوزراء» يقر تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

«الوزراء» يقر تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

الجيش اليمني يضبط 13 صاروخاً باليستياً في الجوف

الجيش اليمني يضبط 13 صاروخاً باليستياً في الجوف
0

تواصل – وكالات:

ضبطت قوات الجيش اليمني، بالتعاون مع التحالف العربي، 13 صاروخاً من نوع “زلزال1″، وذلك عقب تحرير مناطق قرب مدينة “اليتمة” التابعة لمنطقة الجوف، وفقاً لقناة “العربية الحدث”.

وأضافت القناة، أنه بعد تحرير الجيش اليمني لمراكز تابعة لمدينة “اليتمة” التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، الانقلابية، تمكن من ضبط عدة أسلحة وألغام من بينها 13 صاروخاً من نوع “زلزال1″، الذي تم تصنيعه بطريقة بدائية، وتطويره عن طريق خبراء إيرانيين ليكون ضمن الصواريخ الباليستية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، كانت قد أطلقت هذا النوع من الصواريخ على منطقتي نجران، وجازان، إلا أن قوات الدفاع الجوي استطاعت اعتراضه وتدميره بفضل الله.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الإعلام» تنظم زيارة لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى اليمن

«الإعلام» تنظم زيارة لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى اليمن

الجيش اليمني يُحرر موقعًا استراتيجيًا في البيضاء.. ويطارد الانقلابيين

الجيش اليمني يُحرر موقعًا استراتيجيًا في البيضاء.. ويطارد الانقلابيين

سقوط صاروخ باليستي على منزل بصنعاء بعد فشل الحوثيين في إطلاقه

سقوط صاروخ باليستي على منزل بصنعاء بعد فشل الحوثيين في إطلاقه

حيلة جديدة لميليشيا الحوثي تستهدف نهب أموال اليمنيين

حيلة جديدة لميليشيا الحوثي تستهدف نهب أموال اليمنيين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حليب الإبل الغذاء الرئيسي لأبناء الجزيرة العربية
تقارير وحوارات

حليب الإبل الغذاء الرئيسي لأبناء الجزيرة العربية

المزيد
إنفوجرافيك.. 8 نصائح تُجنِّبك الإصابة بأنفلونزا الطيور
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 8 نصائح تُجنِّبك الإصابة بأنفلونزا الطيور

المزيد
الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!
مقالات

الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!

المزيد
«تواصل» تنفرد بالتفاصيل الكاملة لإطلاق النار على قاضي محكمة الخرج.. وتسجيل بصوته عن الحادث
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد بالتفاصيل الكاملة لإطلاق النار على قاضي محكمة الخرج.. وتسجيل بصوته عن الحادث

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>