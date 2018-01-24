الجيش اليمني يضبط 13 صاروخاً باليستياً في الجوف

تواصل – وكالات:

ضبطت قوات الجيش اليمني، بالتعاون مع التحالف العربي، 13 صاروخاً من نوع “زلزال1″، وذلك عقب تحرير مناطق قرب مدينة “اليتمة” التابعة لمنطقة الجوف، وفقاً لقناة “العربية الحدث”.

وأضافت القناة، أنه بعد تحرير الجيش اليمني لمراكز تابعة لمدينة “اليتمة” التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، الانقلابية، تمكن من ضبط عدة أسلحة وألغام من بينها 13 صاروخاً من نوع “زلزال1″، الذي تم تصنيعه بطريقة بدائية، وتطويره عن طريق خبراء إيرانيين ليكون ضمن الصواريخ الباليستية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، كانت قد أطلقت هذا النوع من الصواريخ على منطقتي نجران، وجازان، إلا أن قوات الدفاع الجوي استطاعت اعتراضه وتدميره بفضل الله.