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نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «البركاتي»
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تواصل – فريق التحرير:

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وسمو مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد محمد عبده البركاتي، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة الليث وكان في استقباله عدد من المسؤولين الذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه.

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