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إثر حادث مروري.. نجاح تثبيت كسر مُفتت لمصاب بمستشفى دومة الجندل

إثر حادث مروري.. نجاح تثبيت كسر مُفتت لمصاب بمستشفى دومة الجندل
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تواصل – أحمد الرمال:

أجرى فريق طِبِّيّ بمُسْتَشْفَى دُومَة الْجَنْدَلِ العام صباح اليوم الأَرْبِعَاء، عملية جراحية ناجحة لمواطن يبلغ من العمر 23 عاماً، مصاب إِثْر حادث مروري، وكان يُعَانِي من كسر مفتت بأعلى عظمة الفخذ، وأسفل مفصل الورك الأيمن.

وبعد معاينة المريض وعمل الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة تقرر إدخاله قسم العمليات وَتَمَّ إِجْرَاء عملية تثبيت الكسر بواسطة مسمار ديناميكي وصفيحة معدنية بالرغم من صعوبة الكسر، إِلَّا أَنَّ العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث استغرقت قرابة الأربع ساعات، والمريض الآن حالته مستقرة بِفَضْل من الله.

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