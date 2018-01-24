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بمطعم وهمي.. بريطاني يخدع أشهر موقع تصنيف عالمي

بمطعم وهمي.. بريطاني يخدع أشهر موقع تصنيف عالمي
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تواصل – وكالات:

في واقعة طريفة، تَمَكَّن مدون بريطاني من جعل مطعم وهمي، الأعلى تصنيفاً فِي لندن، عبر موقع شهير متخصص فِي تقييم المطاعم، ليثبت إمكانية التلاعب بتصنيفات ذلك الموقع الذي يثق به الملايين حول العالم.

المدون، الذي يدعى “أوبا بتلر” تلاعب بموقع “تريب أدفايزر” الشهير، وجعل موقعاً وهمياً أسماه “السقيفة فِي داليتش” يحتل المركز الأول من ناحية التقييم من بین أكثر من 18 ألف مطعم فِي العاصمة البريطانیة لندن.

وقال المدون البريطاني فِي فیديو نشره موقع مجلة “فايس” على الإِنْتَرْنِت: “أرى أن موقع تريب أدفايزر ھو مجرد انعكاس لواقع مزور يأخذه الكثیرون على محمل الجد”؛ لذلك قرر المدون أن يظھر للعالم زيف التقییمات على الموقع، حَسْبَ مَا يقول.

بدأ المدون الفیديو بتصويره لمكان المطعم الوھمي، وھو عبارة عن منزل صغیر ومتھالك استأجره فِي إحدى ضواحي جنوب لندن. وقال المدون: “سأرفع التحدي بجعل ھذا المكان المطعم رقم واحد على تريب أدفايزر”، ودفع أصدقاءه لكتابة تقییمات مزورة عن تجاربھم الرائعة فِي المطعم.

ومِنْ أَجْلِ التحايل على الموقع، وتأكید مطعمه لیتم إِدْرَاجه فِي التصنیفات، قَامَ أوبا بتلر بتوصیل خط ھاتفي أرضي، وأنشأ موقعاً خاصاً بالمطعم على الإِنْتَرْنِت، ووضع ھناك صوراً احترافیة للمكان والأطعمة، مستعیناً بشركة متخصصة فِي تزيین الطعام وتصويره بشكل احترافي.

لكن أكثر مَا جذب انتباه الجمھور لمطعمه ھو طريقة تصنیفه للأطعمة، وھي “على حَسْبَ المزاج الذي يود الزبون الحصول علیه بعد تناول الطعام”، مثل وجبة الحب، التي “ستجعل قلبك يتعرق من الدفء”، كما كتب فِي قائمة الطعام الوھمیة.

كما وضع فِي القائمة خلیطاً غريباً من الأطعمة، مثل الفول الأحمر مع الزعفران أو شاي اللحم.

وبعد شھر واحد من إِدْرَاج مطعمه، بدأت الطلبات تتتالى على المطعم الوھمي، وكان “أوبا” يتھرب من الزبائن بالقول: ‘‘إن المطعم محجوز بالكامل، أو محجوز لستة أسابیع قادمة‘‘.

وبعد ثلاثة أشھر، زادت التقییمات الجیدة على موقع “تريب أدفايزر” لتصل إِلَى حوالي 1500 تقییم جید، لتبدأ وكالات التسويق والعلاقات العَامَّة اتصالاتھا بالمدون لعقد صفقات معه حول إشھار المطعم، إِلاّ أَنَّهُ رفض جمیع العروض المقدمة.

وبعد ثمانیة أشھر، وبفعل الرفض المتكرر والإقبال الشديد على المطعم المدفوع بالفضول، احتل المطعم المرتبة الأولى فِي تقییم المطاعم فِي لندن؛ الأمر الذي دفعه لِكَشْفِ اللعبة بعد أن ربح الرھان الذي أطلقه فِي البداية.

وبعد اتصاله بموقع “تريب أدفايزر” كان الرد أنھم “اعتادو التأكد من التعلیقات الوھمیة لمطاعم موجودة على أرض الواقع، ولكن لم يسبق لھم أن واجھوا مشكلة مع مطعم وھمي؛ لِأنَّ مشكلة من ھذا النوع لا يمكن أن تحدث فِي الواقع، لِأنَّ أغلب المتحايلین يكون ھدفھم رفع ترتیب مطاعم موجودة فعلاً”.

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