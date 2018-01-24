«الشورى» يطالب وزارة الاتصالات بشغل الوظائف الشاغرة لديها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

خميس مشيط.. ضبط علب معبأة بالبول مخزنة داخل مطعم

خميس مشيط.. ضبط علب معبأة بالبول مخزنة داخل مطعم

«الوزراء» يقر تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

«الوزراء» يقر تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

إصابة قاضٍ في محكمة الخرج بالرصاص أثناء خروجه للصلاة

إصابة قاضٍ في محكمة الخرج بالرصاص أثناء خروجه للصلاة

مَن الشاب الذي بُترت يداه في «حادث المدينة» المروّع؟.. شقيقه يروي التفاصيل

مَن الشاب الذي بُترت يداه في «حادث المدينة» المروّع؟.. شقيقه يروي التفاصيل

«الشورى» يطالب وزارة الاتصالات بشغل الوظائف الشاغرة لديها

«الشورى» يطالب وزارة الاتصالات بشغل الوظائف الشاغرة لديها
0

تواصل – الرياض
طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة، وسرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني، للتناسب مع الخطط الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والاستمرار في شراكاتها الإستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي, وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق، والتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية, لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس.
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتأكد من تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي توقع عليها المملكة من خلال آليات وإجراءات تنظيمية تنفيذية، تحدد مسؤوليات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في التنفيذ، وتطبيق الدليل الإرشادي الصادر عام 2009 م من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يقضي بالتعويض المادي عن تدمير الشعب المرجانية، والاستفادة من التعويضات لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وشدد المجلس على ضرورة قيام هيئة الأرصاد بتوفير مراكز لقياس التلوث على البحر الأحمر والخليج العربي وقياس المؤشرات البيئية، بما يعزز المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة، ورصد التلوث البيئي في طبقات الجو العليا وإنجاز الإطار العام للتقويم البيئي.

كما طالب “الشورى” الهيئة العامة للأرصاد بإعداد نظام وطني للأرصاد خلال عام لتقنين العمل الأرصادي وفق آليات وضوابط ومرجعيات.
ووافق “الشورى”، على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١ م.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الشورى» يطالب بتصحيح المسميات الجغرافية

«الشورى» يطالب بتصحيح المسميات الجغرافية

«هيئة الشورى» تُقر تعديل المادة 77 من نظام العمل.. وتحيله للمناقشة

«هيئة الشورى» تُقر تعديل المادة 77 من نظام العمل.. وتحيله للمناقشة

تطوير العشوائيات والتسجيل العيني للعقار.. مناقشات مهمة بـ«الشورى»

تطوير العشوائيات والتسجيل العيني للعقار.. مناقشات مهمة بـ«الشورى»

«الشورى» يناقش الحد الأعلى للأجور ونظام التأمينات وتقرير النيابة العامة.. الأسبوع المقبل

«الشورى» يناقش الحد الأعلى للأجور ونظام التأمينات وتقرير النيابة العامة.. الأسبوع المقبل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!
مقالات

الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!

المزيد
«تواصل» تنفرد بالتفاصيل الكاملة لإطلاق النار على قاضي محكمة الخرج.. وتسجيل بصوته عن الحادث
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد بالتفاصيل الكاملة لإطلاق النار على قاضي محكمة الخرج.. وتسجيل بصوته عن الحادث

المزيد
فَصْل معلم ضرب طالباً بالأحساء يثير جدلاً على «تويتر».. مغردون: إلا قطْع الأرزاق
تقارير وحوارات

فَصْل معلم ضرب طالباً بالأحساء يثير جدلاً على «تويتر».. مغردون: إلا قطْع الأرزاق

المزيد
«الفهمي» حارس مدرسة يتحدى الظروف ويحصل على «البكالوريوس».. هذه قصته (صور)
تقارير وحوارات

«الفهمي» حارس مدرسة يتحدى الظروف ويحصل على «البكالوريوس».. هذه قصته (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>