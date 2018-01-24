«الشورى» يطالب وزارة الاتصالات بشغل الوظائف الشاغرة لديها

تواصل – الرياض

طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة، وسرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني، للتناسب مع الخطط الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والاستمرار في شراكاتها الإستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي, وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق، والتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية, لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس.

وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتأكد من تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي توقع عليها المملكة من خلال آليات وإجراءات تنظيمية تنفيذية، تحدد مسؤوليات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في التنفيذ، وتطبيق الدليل الإرشادي الصادر عام 2009 م من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يقضي بالتعويض المادي عن تدمير الشعب المرجانية، والاستفادة من التعويضات لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وشدد المجلس على ضرورة قيام هيئة الأرصاد بتوفير مراكز لقياس التلوث على البحر الأحمر والخليج العربي وقياس المؤشرات البيئية، بما يعزز المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة، ورصد التلوث البيئي في طبقات الجو العليا وإنجاز الإطار العام للتقويم البيئي.

كما طالب “الشورى” الهيئة العامة للأرصاد بإعداد نظام وطني للأرصاد خلال عام لتقنين العمل الأرصادي وفق آليات وضوابط ومرجعيات.

ووافق “الشورى”، على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١ م.