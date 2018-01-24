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استشاري جراحة تجميل: المملكة الأولى عربياً في هذه العمليات

استشاري جراحة تجميل: المملكة الأولى عربياً في هذه العمليات
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تواصل – متابعات

كشف استشاري في جراحة التجميل أن المملكة هي الأولى عربياً وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط في عمليات التجميل، وفقاً لـ”الرياض”.

وقال: إن هذا النوع من الجراحات في تزايد وقد سجل في العام 2018 ارتفاعاً يتجاوز 25% مقارنة مع العام الماضي 2017. وبلغت نسبة إقبال الشباب والفتيات على عمليات التجميل نحو 56 % خصوصاً في الرياض جدة.

وفسر د. خالد الزهراني، عضو الجمعية الأميركية لجراحة التجميل وعضو هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة الملك سعود، تطور التجميل وجراحاته في المملكة بأنه عائد إلى توفر الإمكانات والخبرات الطبية، وزيادة الوعي لدى المرأة السعودية واهتمامها بنفسها.

ووصف الزهراني مجال التجميل بأنه «أهم المجالات الطبية في السوق السعودي حالياً وأكثرها حيوية وتطوراً»، مشيراً إلى أن معظم المجالات الطبية الأخرى تأثرت بسبب الرقابة الصحية والضريبة المضافة وغير ذلك خصوصاً في الربع الأول من العام الحالي 2018 باستثناء التجميل.
وأشار إلى أنه بناء على الإحصائيات فإن أكثر عمليات التجميل التي تجرى في المملكة هي بالترتيب: شفط الدهون وإعادة الحقن، تجميل الأنف، شد البطن لمعالجة مشاكل السمنة والحمل والولادة، تجميل الصدر تكبيره أو شده، تجميل الوجه أو شده، تجميل الأذن.

وبيَّن أن الإقبال على عمليات التجميل أصبح متساوياً من قبل السيدات في القطاعين العام والخاص، ولفت إلى أن المعلمات حالياً يشكلن نسبة عالية من الإقبال على التجميل وجراحاته في العاصمة الرياض.

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