نصائح تُجنبك الإصابة بأنفلونزا الطيور

تواصل – الرياض:

قدَّم استشاري مساعد طب الأسرة د. عاصم القرشي عدداً من النصائح التوعوية التي يجب التنبه لها للوقاية من الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور.

وقال: إنه لابد من معرفة أن أنفلونزا الطيور لا تعدي الإنسان بسهولة ولا تنتقل بين البشر عادة، “ولكن مع تفشي المرض بين الطيور يجب أخذ الحيطة والحذر للوقاية من انتقاله للإنسان”. وفقاً لـ “الرياض”.

وذكر القرشي أن من أهم الاحتياطات الواجب اتباعها لمنع الإصابة بهذه الأنفلونزا تتمثل في الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً، إضافة لتجنب الذهاب إلى أسواق الطيور والحيوانات الأليفة ومزارع الدواجن وعدم ملامسة الطيور والابتعاد عن حظائرها وعن الأماكن التي تحوي بقايا آثارها، وعدم ملامسة لحوم الطيور والدواجن غير المطبوخة جيداً، والبعد عن أماكن ذبح الدواجن أو نتف ريشها أو تحضيرها، وعدم ملامسة بيض الدواجن المصابة أو المشكوك بإصابتها بالمرض.

كما نبه القرشي إلى عدم حضور المسابقات المعدة للطيور؛ لأنها بيئة خصبة لانتشار المرض حيث تجتمع الطيور من مناطق مختلفة.