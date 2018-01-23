شاهد.. صلاة جماعية لجماهير مباراة كرة قدم بالدوري

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نشر المستشار التربوي والإعلامي الدكتور سعود المصيبيح، مقطع فيديو لعدد كبير من مشجعي كرة القدم، بينما يؤدون الصلاة داخل أحد الاسْتَادات، خلال مباراة بالدوري السعودي.

وقال المصيبيح، فِي تَغْرِيدته: “منظر جميل فِي مباراة الأهلي والعروبة لم ينتشر مثل غيره من المقاطع. هذَا هو وطن الدين والإِيجَابية”.

وكانت هَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد دشنت مصليات متنقلة بالشوارع والميادين والمراكز التِجَارِيّة والملاعب الرِّيَاضية، لربط المارة، خَاصَّة الشباب، بالصلاة فِي كل وقت وفي أَي مكان.