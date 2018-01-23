«العريدي» عن «حي الموسى»: وقفنا على حجم المشكلة.. وطالبنا «شركة المياه» بحل استثنائي (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«الوزراء» يقر تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

«الوزراء» يقر تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

إصابة قاضٍ في محكمة الخرج بالرصاص أثناء خروجه للصلاة

إصابة قاضٍ في محكمة الخرج بالرصاص أثناء خروجه للصلاة

مَن الشاب الذي بُترت يداه في «حادث المدينة» المروّع؟.. شقيقه يروي التفاصيل

مَن الشاب الذي بُترت يداه في «حادث المدينة» المروّع؟.. شقيقه يروي التفاصيل

«مدى» تقدم خدمة الشراء عبر الإنترنت دون الحاجة لبطاقات ائتمان

«مدى» تقدم خدمة الشراء عبر الإنترنت دون الحاجة لبطاقات ائتمان

«العريدي» عن «حي الموسى»: وقفنا على حجم المشكلة.. وطالبنا «شركة المياه» بحل استثنائي (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

علق الأستاذ خالد العريدي، رئيس المجلس البلدي بالرِّيَاض، فِي مداخلة مع ‘‘استوديو الإخبارية‘‘ على قَنَاة الإخبارية مساء اليوم، على شكاوى سكان حي الموسى من مشاكل الصرف الصِحِّيّ واختلاط مياه الشرب بها، مُؤكِّداً أن مَا يَحْصُل مشكلة كبرى بكل المقاييس وطالبنا شركة المياه بالتعامل معها كحَالَة استثنائية.

وأَضَافَ: “أننا فِي المجلس نقر بوجود المشكلة الكبيرة التي يُعَانِي منها الأهالي داخل الحي ونتعاطف معهم، وتواصل الأهالي مع المجلس بدأ فِي لقاء العام الماضي، وبالتحديد فِي شهر رَبِيع الآخِرِ عندما حَضَرَ عدد من الأهالي وجرى مناقشة هذا الموضوع فِي اللقاء المفتوح مع أَهَالِي الرِّيَاض”.

وَتَابَعَ، جرى على إِثْر ذَلِكَ عقد اجتماع طارئ للمجلس بعد اللقاء مع المواطنين بحوالي سبعة أَيَّام فِي جلسة مسائية خصصت لِمُنَاقَشَةِ مشكلة حي الموسى من خلال مَا قَدَّمَ ووصل للمجلس فِي لقاء المواطنين، بَعْدَ ذَلِكَ أَصْدَرَ المجلس بَيَاناً، أَوْضَحَ فيه عَدَداً من النقاط فيما يتعلق بِدَوْرِهِ فِي هذه القضايا ومهامه التي يستطيع أن يتابعها بما يتعلق بالخدمات البَلَدِيَّة”.

وَأكَّدَ العريدي، أن هناك جهات أُخْرَى مثل شركة المياه وهَيْئَة تطوير الرِّيَاض، لهما دور هام فِي المشكلة، مُوَضِّحاً أن دور المجلس هنا دور تنسيقي؛ لأنه جهاز رقابي على أداء البلديات والأمانات.

وأَضَافَ، رئيس المجلس البلدي، أنه بعد اللقاء الاستثنائي فِي المجلس قمنا بزيارة ميدانية للحي من قبل فريق شَارَكَت فيه وزملائي فِي الدائرة الثامنة، وَتَمَّ إعداد تقرير مَدْعُوم بالفيديو والصور، وجمعنا بَعْدَ ذَلِكَ الجهات المعنية بشكل مباشر فِي لقاء منها: شركة المياه، وهَيْئَة تطوير الرِّيَاض، والبَلَدِيَّة الفرعية.

وبين رئيس المجلس البلدي بالرِّيَاض، أن شركة المياه أَوْضَحَت فِي لقاء عقد بمقر المجلس، بعد استعراض التقرير المصور وحجم المشكلة، أن لديهم خطة استراتيجية ذات مراحل زمنية لتنفيذ مشروعات الصرف الصِحِّيّ بأحياء الرِّيَاض، فقام المجلس بمطالبة شركة المياه بالتعامل مع المشكلة كحَالَة حَرِجَة لا تتحمل التأخير، وأن التواني فِي حلها سيتسبب فِي تعاظم المشكلة ووصولها لمستوى الكارثة؛ وَهُوَ مَا يَحْصُل الآن فِي حي الموسى كحقيقة مشاهدة.

وختم العريدي مداخلته بقوله: “رأينا حجم المشكلة، لا أستكثر أن أقول إن مَا يَحْصُل فِي حي الموسى كارثة، بعد أن قَامَ الكثير من سكان الحي بوضع خزانات خارج المنازل؛ للحد من مشكلة اختلاط مياه الصرف الصِحِّيّ بمياه الشرب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الشورى» يناقش مشكلة تسلب المملكة نصف تريليون ريال سنوياً

«الشورى» يناقش مشكلة تسلب المملكة نصف تريليون ريال سنوياً

شركة المياه: من حق العميل التوقف عن سداد الفاتورة حتى يرد على شكواه

شركة المياه: من حق العميل التوقف عن سداد الفاتورة حتى يرد على شكواه

لهذه الأسباب توعد مواطنون بمقاضاة شركة المياه في جدة

لهذه الأسباب توعد مواطنون بمقاضاة شركة المياه في جدة

«المياه» تعترف بالخطأ في إصدار فاتورة بـ90 ألف ريال لمنزل مغلق منذ عام

«المياه» تعترف بالخطأ في إصدار فاتورة بـ90 ألف ريال لمنزل مغلق منذ عام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!
مقالات

الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!

المزيد
«تواصل» تنفرد بالتفاصيل الكاملة لإطلاق النار على قاضي محكمة الخرج.. وتسجيل بصوته عن الحادث
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد بالتفاصيل الكاملة لإطلاق النار على قاضي محكمة الخرج.. وتسجيل بصوته عن الحادث

المزيد
فَصْل معلم ضرب طالباً بالأحساء يثير جدلاً على «تويتر».. مغردون: إلا قطْع الأرزاق
تقارير وحوارات

فَصْل معلم ضرب طالباً بالأحساء يثير جدلاً على «تويتر».. مغردون: إلا قطْع الأرزاق

المزيد
«الفهمي» حارس مدرسة يتحدى الظروف ويحصل على «البكالوريوس».. هذه قصته (صور)
تقارير وحوارات

«الفهمي» حارس مدرسة يتحدى الظروف ويحصل على «البكالوريوس».. هذه قصته (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>