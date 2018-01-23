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جرّاح تجميل عالمي يكشف سرًا خطيرًا: 80% من عملياتنا فاشلة

جرّاح تجميل عالمي يكشف سرًا خطيرًا: 80% من عملياتنا فاشلة
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تواصل – وكالات:

في تصريح أحبط المهووسين بعمليات التجميل، أكد جراح التجميل الفرنسي فلاديمير ميتز أن 80% من جراحات التجميل غير ناجحة، بل وتضر بالصحة، ونصح بضرورة عقد جلسات مع الجراح للاستفسار عن كل شيء قبل الإقبال على مثل هذه الجراحة.

وقال ميتز في كتابه الجديد «النجوم التي تبهر الشباب بشكلها الجميل»: إن موقع البحث الإلكترونى «جوجل» يقدم أكثر من 309 آلاف إجابة لكل من يريد أن يعرف شيئاً عن جراحات التجميل، مشيراً إلى أن المغني الراحل مايكل جاكسون، أجرى أكثر من 13 عملية تجميل للأنف فقط، غير العمليات الأخرى على الوجه إلى أن وصل إلى هذا الشكل.

وأضاف أن غيره كثيرون ممن خضعوا لعمليات تكبير الشفاه أو نفخ الحواجب والذقن، وكلها كانت فاشلة أكثر من نجاحها.

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