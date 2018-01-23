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«صحة المدينة» توضح حقيقة تسرُّب الاستشاريين من مستشفى الملك فهد

«صحة المدينة» توضح حقيقة تسرُّب الاستشاريين من مستشفى الملك فهد
مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة
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تواصل – متابعات

أكدت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن ما يتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن تسرب عدد من الأطباء الاستشاريين بمستشفى الملك فهد بالمدينة، أمر غير صحيح مطلقاً، نافية تسرب أي استشاري بالمستشفى.

وأوضحت صحة المدينة أن مستشفى “الملك فهد بالمدينة” يعد أحد المستشفيات المتميزة على مستوى المملكة في تقديم خدمات صحية على مستوى عالٍ من الجودة والاحترافية.

وبينت، وفقاً لـ”المدينة”، أن منسوبي مستشفى “الملك فهد” قدموا كل الخدمات الطبية اللازمة لنحو 269 ألفاً و873 مراجعاً صحياً خلال عام 2017م، وذلك وفقاً لـ”الإحصائيات الصادرة من قسم الإحصاء بالمستشفى”، هذا بالإضافة إلى آلاف الحالات في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات الجراحية التي تلقت خدمات متكاملة من الطواقم الطبية بها.

ويعتبر مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة المستشفى المرجعي الأول لأهالي منطقة المدينة المنورة، وتبلغ سعته السريرية 500 سرير.

ويقدم المستشفى خدمات في العديد من التخصصات الطبية، منها المخ والأعصاب والجراحة العامة، والجهاز الهضمي والمناظير، وطب وجراحة الكلى، وجراحة العظام، والعلاج الطبيعي وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة.

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