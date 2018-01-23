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شاهد أغلى دلَّة قهوة في العالم.. تصل المملكة قريباً

شاهد أغلى دلَّة قهوة في العالم.. تصل المملكة قريباً
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تواصل – وكالات:

أعلن موقع “رويال كوفي ميكر” الفرنسي، اليوم الاثنين، عن إطلاقه جهاز تحضير القهوة الأغلى ثمناً في العالم، بسعر يبدأ من 15500 دولار أمريكي، وذكر أنه سيتوفر في الإمارات والسعودية قريباً.

وتم تصنيع جهاز تحضير القهوة يدوياً وبغاية الدقة والحرفية باستخدام أجود أنواع الكريستال والذهب عيار 24 قيراطاً والفضة وأغلى أنواع النحاس.

ويحضر كل كوب من الإبريق الملكي بطريقة تعطي مذاقًا يعكس الفخامة والتفرد، إذ تخمر المياه مع البُن في الإبريق لفترة وبدرجة حرارة مثالية ولا وجود لأي مرشحات لتبقى القهوة محتفظة بمكوناتها وزيوتها العطرية ورائحتها الفواحة، كأس واحد من القهوة المحضرة بهذا النمط ستأخذك إلى عالم آخر وبطعم قهوة لم تتذوقه من قبل.

وقالت ماريا تنديمانس، إحدى أعضاء فريق العمل على إنجاز ما وصفته بالإبريق الملكي: “من المتوقع أن يصل هذا العمل الفني المبتكر إلى الإمارات والسعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، فمن نافلة القول أن ثقافة وحضارة منطقة الشرق الأوسط ترتبط بشكل وثيق بالقهوة، وهذا ما جعل المنطقة المركز الأبرز المستقطب للإبريق المترف والمرتبط بصناعة وتحضير القهوة”.

وأضافت: ” إن عادات القهوة لا تقف عند مذاقها الفريد بل تمتد في بلدان الشرق الأوسط لطريقة إعدادها والاستمتاع بتحضيرها، لذا يمكن القول إن هذه المنطقة ستكون المكان الأفضل الذي سيقدر الدقة في الإنجاز والإبداع في صناعة الإبريق الملكي”.

وتابعت: “شعرت بالدهشة عند مشاهدة آلات صنع القهوة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا فن بحد ذاته ويجب أن يلاقي اهتماماً أكبر، فجهاز تحضير القهوة الملكي منتج بتقنيات هندسية رفيعة المستوى لإنتاج فنجان من القهوة بنقائه ومذاقه المميز، وبنكهة قريبة لنكهة القهوة العربية”.

وعمل نخبة من الفنانين والمصممين والحرفيين والمهندسين لإنجاز جهاز تحضير القهوة الملكي، وتعاونوا معًا لصنع آلة القهوة الأكثر إبداعًا في العالم، من السهل معرفة الدقة ومدى اهتمامهم بالتفاصيل، حيث يظهر هذا جلياً عند النظر لغطاء الإبريق المنفذ بحرفية عالية، فضلاً عن قاعدته التي تحمل وزنه، وطريقة تزيينه بأشكال أوراق الصنوبر، ويمكن القول أنهم اتبعوا نهج ” سير بيردو” المستخدم منذ قرون.

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