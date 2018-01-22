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أجواء شديدة البرودة تضرب شمال المملكة.. والذروة «الجمعة والسبت»

أجواء شديدة البرودة تضرب شمال المملكة.. والذروة «الجمعة والسبت»
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء طقس أن يسود طقس شديد البرودة على أجزاء واسعة من شمال المملكة، خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر والصباح الباكر، خلال الأيام القليلة المقبلة، تصل ذروتها السبت.

وقال موقع “طقس العرب”: ‘‘إن الأجواء ستكون مائلة للبرودة بوجه عام، وتصبح شديدة البرودة بداية من الجمعة المقبلة، مع نشاط واضح لسرعة الرياح السطحية الجنوبية الغربية إلى الغربية، تكون مثيرة للغبار والأتربة، في أجزاء من منطقة الحدود الشمالية‘‘.

وتوقع الخبراء، أن تكون ليلة الجمعة وفجر السبت وصباحه هي الأبرد بين الليالي المقبلة، مع توقع أن تلامس درجات الحرارة الصفر المئوي، ودون ذلك في بعض المناطق، كالمرتفعات الجبلية في تبوك.

ونصح الخبراء، خلال الليالي المقبلة، بارتداء ملابس شتوية ثقيلة، مع استخدام وسائل التدفئة المناسبة.

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