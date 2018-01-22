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المالية: إقفال الطرح الخامس من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

المالية: إقفال الطرح الخامس من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة المالية، أنه تم إقفال الطرح الخامس من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

وكانت الوزارة قد انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الخامس، وبيّنت أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.85 مليار ريال سعودي.

وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالآتي:

– الشريحة الأولى تبلغ 4.125 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2023 ميلاديًّا.

– الشريحة الثانية تبلغ 0.225 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025 ميلاديًّا.

– الشريحة الثالثة تبلغ 1.500 مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2028 ميلاديًّا.

 

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