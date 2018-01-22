بعد مقطع «أم نايف» الخادش للحياء.. تعرف على رد فعل «بلدية المجمعة» (صور)

تواصل- فريق التحرير:

أوضح مدير العلاقات والإعلام في بلدية محافظة المجمعة، مساعد الغدير، تفاصيل مقطع واقعة بسطة بائعة أسر منتجة تسمى “أم نايف”، الذي وجّهت فيه كلمات خادشة للحياء للاعب كرة قدم أجنبي أثناء زيارته للمهرجان بمحافظة المجمعة.

وقال “الغدير”، ‘‘إن أم نايف سيدة فاضلة لها كل الاحترام والتقدير، ونرى أنها لم تكن موفقة في نشر ذلك المقطع، وحرصاً من الجهات الأمنية على حماية أم نايف وعدم نقل الخلاف والاختلاف معها واللغط إلى موقع المهرجان فضّلت الجهات استئذانها لعدم حضورها وإزالة موقعها”.

وتابع، أن الأمر جاء حماية لأم نايف واحترازياً من الكلام الذي قد يجرحها، وقد أبدت تجاوباً وتقبلت الأمر ولم تحضر في اليوم الأخير للمهرجان، مشدداً على أن “أم نايف” لها مكانة عند الجميع وستجد كل الدعم في الفعاليات القادمة.

جدير بالذكر أن المقطع أثار جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة؛ حيث عدّه البعض أمراً لا يستدعي معاقبتها ،فيما رأى آخرون أن ما أقدمت عليه أمر مخل وخادش للحياء فضلًا عن مخالفته شرعًا قبل كل شيء.