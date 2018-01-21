الروبوتات تفشل في وظائف البشر.. إقالة أول «بائع آلي» بمتجر

تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية: إن المخاوف من أن الروبوتات قد تتولى وظائف البشر ربما كانت سابقة لأوانها، وذلك بعدما أقال متجر بريطاني أول “روبوت عامل” بعد أسبوع من تسببه في إرباك الزبائن.

وأشارت إلى أنه، وبعد أيام من عمله، بدأ يقدم نصائح غير مفيدة للزبائن، فضلاً عن عدم تمكنه من فهم طلبات العملاء بسبب الضوضاء حوله.

وأضافت أن الروبوت أثبت فشله في إغراء الزبائن بشراء المنتجات مقارنة بالبشر، ففي الوقت الذي تمكن فيه عامل بشري من إغراء 12 من الزبائن لشراء منتجات كل 15 دقيقة، لم يتمكن الروبوت سوى من إغراء 2 فقط.

ونقلت الصحيفة عن إدارة المتجر أن الروبوت لم يقم بما كان مأمولاً منه، واتضح أن الزبائن يتجنبونه خاصة أنه كان يعطي اتجاهات عامة مثل “الجبن في الثلاجات” عندما يتم سؤاله عن مكان الحصول على الجبن داخل المتجر.