مبتعث سعودي يخاطر بحياته وينقذ شخصًا من الغرق بأستراليا

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أنقذ الطالب أحمد المحيميد، وهو مبتعث سعودي في مدينة ملبورن الأسترالية، حياة شخص من الغرق، مُعرِّضاً بذلك حياته للخطر، حيث دخل على إثر ذلك المستشفى لكنه خرج أمس الأحد.

وروى الطالب في اتصال مع سفارة المملكة تفاصيل الحادثة، حيث ذكر أنه كان في نزهة مع أصدقائه بجوار نهر الدوكلاند في مدينة ملبورن، وفي حوالي الساعة التاسعة مساء سمع صوتاً يطلب المساعدة.

وأوضح أنه عند ذهابه لمصدر الصوت وجد شخصاً في وسط النهر يطلب النجدة، ولم يتردد الطالب في القفز في النهر والسباحة باتجاه الشخص الغريق لإنقاذه، بالرغم من وجود أسماك قرش بالمنطقة.