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«نيويورك تايمز»: فرنسا تستقبل اللاجئين وتلقيهم تحت الكباري

«نيويورك تايمز»: فرنسا تستقبل اللاجئين وتلقيهم تحت الكباري
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تواصل- سامر محمد:

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الضوءَ على المعاناة التي يلاقيها مئات اللاجئين في فرنسا، والذين اضطروا للعيش في الشارع داخل خيام صغيرة تحت الكباري وفي المنتزهات وغيرها بالعاصمة باريس.

واعتبرت الصحيفة أن التسكين والدمج لهؤلاء المهاجرين مشكلة كبرى في باريس وكثير من المدن الأوروبية التي استقبلت المهاجرين.

وذكرت الصحيفة أنه في الأشهر الأخيرة أصبح إيجاد مكان للنوم في الشارع أمراً صعباً؛ نظراً لخوف المهاجرين من الشرطة الفرنسية المسلحة والتي تقوم بشكل معتاد بمهاجمة الخيام وتمزيقها حتى لا يمكن استخدامها مجدداً.

وتحدثت الصحيفة إلى عدد من المهاجرين القادمين من أفغانستان والصومال والسودان وبعضهم ينام في الشارع منذ أكثر من عام دون أي اهتمام من قبل السلطات على الرغم من منحهم اللجوء.

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