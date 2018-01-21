مصادر تكشف تفاصيل مقطع «الأنفاس الأخيرة» ومكان وقوع الحادث.. والمرور يتوعد المصور

تواصل – القصيم:

أكدت مصادر مرورية في منطقة القصيم وقوع حادثة المقطع المتداول لأشخاص تعرضوا للإصابة في حادث مروري ويتألمون وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة، على طريق القصيم – المدينة السريع، والذي راح ضحيته 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، نتيجة تصادم سيارتين بالقرب من مخرج محافظة عقلة الصقور (غربي المنطقة).

ولفتت المصادر، إلى أن السلطات الأمنية ستلاحق مصور المقطع المتداول بعد التأكد من صحته، خاصة بعد وصول هاشتاق محاكمة مصور الحادثة إلى الترند العالمي، بعد تفاعل عشرات الآلاف من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مطالبين بمعاقبته لتصويره ضحايا الحادث في مشهد صادم للجميع.

وكان المقطع الذي يبدو أن مصوره من جنسية عربية، أظهره وهو يحاول تلقين أربعة ضحايا الشهادة، دون احترام لخصوصياتهم واستشعارا لحالتهم الطارئة، وفقا لـ”عكاظ”.

من جهته نفى مدير مرور المدينة المنورة العقيد الدكتور صلاح الجابري، أن تكون أيا من محافظات المنطقة شهدت الحادثة المرورية.