هكذا علق «والد ضحايا حادث صبيا» على مكرمة «خادم الحرمين الشريفين»

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عبر المواطن سامي النعمي (والد ضحايا حادث صبيا الأليم) عن خالص شكره وتقديره، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وذلك بعدما أمر (خادم الحرمين) بتأمين منزل وسيارة للمواطن الذي فقط زوجته وستة من أبنائه في حادث مروري مروع الأسبوع الماضي، وتوجه “النعمي” إلى الله بخالص الدعاء لخادم الحرمين بأن يمد في عمره ويرزقه الصحة والعافية.

وقال “النعمي” في تصريحات صحفية عقب مكرمة “الملك سلمان”: ‘‘إن خادم الحرمين الشريفين والدنا وهو رحيم بنا، ولا نستغرب منه رعاية لنا ولأمورنا، فكما تعوّدنا هو الواقف الأول على حاجاتنا نحن المواطنين، وحريص على شعبه ورحيم بهم، ووقفة خادم الحرمين الشريفين تعينني على ما أُصبت به، وأسأل الله أن يحفظ لنا وطننا”.

وكان قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتأمين منزل وسيارة للمواطن سامي بن محمد علي النعمي، الذي فَقَد زوجته وستة من أبنائه في حادث مروري الأسبوع الماضي بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وأعرب أمير منطقة جازان بالنيابة محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على تبرعه السخي ولفتته الكريمة، كما هي عادته -حفظه الله- مع جميع أبنائه المواطنين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهما الخيّرة، وأن يثيبهما على تلمسهما وتلبيتهما حاجات أبنائهما المواطنين في مناطق السعودية كافة.