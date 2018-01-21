بدعم وتمويل إيراني.. تفاصيل توقيف 47 إرهابياً وإحالة 290 آخرين للنيابة في البحرين

تواصل – وكالات:

كشف الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الدَّاخِلِيَّة البحريني، عن إِحْبَاط قوات الأمن لبعض العمليات الإرْهَابية النوعية خلال عام 2017.

واسْتَعْرَضَ آل خليفة أربع عمليات رَئِيسِيّة، بداية من عملية الهروب من سجن جو، والتي نَتَجَ عنها استهداف لرجال الشرطة واستشهاد الشُرْطِيّ عبدالسلام سيف، والعملية الأُخْرَى كانت فِي فبراير واستشهد فيها الملازم أول هشام الحمادي، وفي يونيو تم استهداف دورية أمنية فِي مِنْطَقَة الدراز والتي على إِثْرها استشهد الشُرْطِيّ عبدالصمد حاجي، وأُصِيبَ عدد من رجال الأمن.

وأَضَافَ أنه وفي أكتوبر تعرضت حافلة لأَفْرَاد قوات حفظ النِّظَام على شارع الشيخ خليفة بن سلمان لاستهداف، نجم عنه استشهاد الشُرْطِيّ سلمان وإِصَابَة عدد من أَفْرَاد قوة حفظ النِّظَام، وكانت هناك عمليات أُخْرَى فِي نفس الفترة لم نتطرق لها، بِحَسَبِ وكالة أنباء البحرين.

وأَوْضَحَ آل خليفة أنه على إِثْر هذا التطور فِي الموقف الأمني، عملنا على تكثيف الجهود وتنسيق العمل مِنْ أَجْلِ مواجهة ذلك التصعيد الأمني، وكسب زمام المُبَادَرَة فِي الميدان، ومن خلال مراقبة تطور الموقف وَنَتِيجَة للعمل المكثف والمستمر، تبين لنا أن الخلايا الإرْهَابية، كانت مَسْؤُولة عن تخزين الأسلحة والتجهيزات التي تدخل فِي صناعة المتفجرات، ونقل وتوزيع العبوات والأموال.

وَأكَّدَ أن هذه الخلايا تَمَّت إدارتها من العناصر الموجودة فِي إيران وأنها تقوم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي فِي العراق وحزب الله فِي لبنان؛ مِنْ أَجْلِ تدريب هذه العناصر، وهذا أمر سبق أن أوضحناه، ولا يزال مستمراً.

وَتَابَعَ “أود أن أبين أن هؤلاء الأشْخَاص لن نتركهم يعملوا بدون حساب، وَإِذَا كانت الدول التي يقيمون فيها، لا تتعاون مع منظمة الإنتربول ولا تلتزم بنشراتها الحمراء، ولا عن طريق التنسيق الثنائي المباشر؛ لذا فإن هذه الفئة، لا حقوق مَدَنِيّة لهم عندنا، ولا وجود أو امتداد لهم بيننا، وهذا مَا سنعمل عليه ونتأكد من تنفيذه. وبعد هذا الجهد المكثف، تَمَكَّنا ولله الحمد، من تحديد الأهداف وتصنيف خطورتها، وعلى أثر ذلك قمنا بتنفيذ خطة أمنية لاستهداف مصادر الخطر والتهديد للأمن الداخلي والتي كانت موجودة على الخارطة الأمنية، لتكون هذه العملية من أهم العمليات الوِقَائِيّة التي تم تنفيذها طوال الفترة الماضية، ومن أهم النتائج التي تم تحقيقها:

أوَّلاً: القبض على (47) عنصراً إرْهَابياً من العناصر الرَئِيسِيّة والذي ينتمي أغلبهم إِلَى ثلاثة تنظيمات هي: (سرايا الأشتر الإرْهَابية، سرايا المقاومة الشعبية الإرْهَابية، وسرايا المختار الإرْهَابية) وهذه الجماعات الإرْهَابية بدأ العالم بتصنيفهم ومن ينتمي إليهم كإرْهَابيين، بعدما تأكد للعالم ارتكابهم الأفعال الإرْهَابية.

ثَانِياً: إِحْبَاط عدد من الجرائم التي كان الإرْهَابيون ينوون تنفيذها ومنها الشروع فِي عملية اغتيال عدد من المَسْؤُولين والشخصيات العَامَّة، استهداف رجال الأمن من ضباط وأَفْرَاد، حرق وتدمير المنشآت النفطية بهَدَف ضرب الاقتصاد الوطني، التخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

ثَالِثاً: القبض على عدد من المطلوبين الخطرين فِي جرائم إرْهَابية تم تنفيذها فِي مراحل سابقة. وقد تم تنفيذ (105) مهمات أمنية، شَمِلَت: تفتيش (42) موقعاً ومستودعاً من خلال عمليات القبض، تم إحَالَة 290 مطلوباً ومشتبهاً به إِلَى النيابة العَامَّة، إِضَافَة إِلَى العثور على كميات من الأسلحة والمعدات والتجهيزات والمواد المتفجرة، وسوف تقوم النيابة العَامَّة بإعلان نتائج التحقيق.

رَابِعاً: التعرف على نوايا الإرْهَابيين وقدراتهم ومصادر تدريبهم وأمَاكِن عملهم.

خَامِساً: تكامل المعلومات الاستخباراتية عن حجم التنظيم والمتورطين فيه بالداخل والخارج.

سادساً: مُتَابَعَة عملية القبض على بَاقِي المطلوبين.