«الخطوط الحديدية»: اصطدام شاحنة بقاطرة أعمال إنشائية ووفاة قائدها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن وفاة قائد شاحنة؛ جراء اصطدامها بقاطرة أعمال إنشائية، بعد تجاوزها الخط الحديدي بين حرض والخرج.

وأوضحت “الخطوط الحديدية”، في بيان، أنه عند حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم قامت شاحنة بتجاوز الخط الحديدي (بين حرض والخرج)، وأدى ذلك إلى اصطدامها بقاطرة أعمال إنشائية، مشيرة إلى “أن الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه”.

وتقدمت الخطوط الحديدية بأصدق المواساة لذوي المتوفى، مؤكدةً للجميع أهمية احترام حرم الخط الحديدي حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.