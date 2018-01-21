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رياح مثيرة للغبار على 9 مناطق بالمملكة.. تبدأ خلال ساعات

رياح مثيرة للغبار على 9 مناطق بالمملكة.. تبدأ خلال ساعات
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تواصل – فريق التحرير:

وجه النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدداً من التنبيهات المتعلقة بأحوال الطقس غير المستقرة والرياح المثيرة للغبار والأتربة في عدد من مناطق المملكة تبدأ من مساء اليوم وتختلف نهايتها بحسب كل منطقة.

وفي التفاصيل، أوضح نظام الإنذار المبكر، أن مناطق: (حائل، وتبوك، والحدود الشمالية، ومنطقة الجوف) ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وذلك بداية من  الساعة السادسة من صباح غد الاثنين وتستمر حتى السادسة من صباح الثلاثاء.

وتوقع الإنذار المبكر أن تحد تلك الرياح من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار.

وفيما يخص منطقتي: “مكة المكرمة، والمدينة المنورة” فقد توقع نظام الإنذار المبكر أن تشهد تلك المنطقتين بداية من الساعة (20) من مساء اليوم الأحد، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتستمر تلك الحالة حتى الساعة (20) من مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 06-05-1439.

وحذرت هيئة الأرصاد، من وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تتكون  مساء غد الاثنين.

أما مناطق (جازان وعسير والباحة) فمن المتوقع أن تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة تبدأ من الساعة (20) من مساء اليوم الأحد،  وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين، ومن المتوقع أن تسبب تلك الرياح رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة .

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