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مصرع جنديين أمريكيين في تحطم «أباتشي»

مصرع جنديين أمريكيين في تحطم «أباتشي»
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تواصل – رويترز:

قال متحدث باسم الجيش الأمريكي: إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش من طراز أباتشي، تحطمت في ساعة مبكرة من صباح السبت في ولاية كاليفورنيا؛ ما أدى إلى مقتل جنديين.

وقال اللفتانت كولونيل جاسون براون، المتحدث باسم الجيش، في بيان أُرسل إلى رويترز بالبريد الإلكتروني، إن تحقيقاً يجري في سبب تحطم الطائرة في مركز التدريب الوطني في فورت إروين بجنوب كاليفورنيا.

وقال متحدث آخر باسم الجيش: إن الطيار ومساعده قُتلا ولكنه لم يذكر اسميهما، موضحاً أنه لم يتم إبلاغ أسرتيهما بعد، وقالت جراندي جيل المتحدثة باسم الجيش في فورت كارسون: إن قاعدة الطاقم والطائرة كانت في فورت كارسون في ولاية كولورادو وكانت الطائرة في عملية تدريب روتينية في القاعدة الواقعة في صحراء موجافي.

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