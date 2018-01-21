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تطوير العشوائيات والتسجيل العيني للعقار.. مناقشات مهمة بـ«الشورى»

تطوير العشوائيات والتسجيل العيني للعقار.. مناقشات مهمة بـ«الشورى»
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تواصل – فرق التحرير:

يستعد مجلس الشورى، الثلاثاء المقبل، للتصويت على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1437/36، ومن أبرزها تقييم تجربة الشركات البلدية التي أنشأتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن والإفصاح عنها، ووضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار، وتمكين المرأة من العمل في مناصب قيادية.

وطالبت اللجنة في أولى توصياتها، الوزارة بتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية، وحل هذه المشكلة القائمة، وشددت على ضرورة الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني والفصل بين الحركات الثلاث (السيارات المتحركة، والسيارات المتوقفة، وحركة المشاة) في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، بحسب “عكاظ”.

وأكدت اللجنة في توصية ثالثة على البند ثانياً من قرار مجلس الشورى رقم 25/48 وتاريخ 1433/6/2 ونصه «وضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كافة أنحاء المملكة».

ودعت في التوصية الرابعة إلى تضمين دراسة الهندسة القيمية (VE (في عقود التصميم، فيما نصت التوصية الخامسة: «على الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزارعة إنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفواكه واللحوم والأسماك تدار وفق معايير عالمية لدراسات بقايا المبيدات والمقويات والهرمونات».

وطالبت اللجنة في توصيتها السادسة الوزارة بالعمل على تفعيل دور الشركات البلدية التي أنشأتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن للقيام بدورها الذي أوجدت من أجله، وتقييم التجربة والإفصاح عن ذلك في تقريرها القادم. ودعت في توصيتها السابعة إلى تمكين المرأة من العمل في المناصب القيادية ووظائف التخصصات البلدية المختلفة.

أما التوصية الثامنة – توصية جديدة – فقد أكدت على الإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البلدية القاضي بتحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر في الفقرة 1 من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، طالما تحققت الضوابط الشرعية.

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