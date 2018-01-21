4 جهات تُحقِّق في سقوط «البلاطة الخرسانية» على القطار

تواصل- الرياض:

فتحت 4 جهات حكومية «فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والدفاع المدني في المنطقة الشرقية، وشرطة المنطقة الشرقية»، أمس تحقيقاً موسعاً للوصول إلى ملابسات حادثة سقوط بلاطة أسمنتية على كبينة قيادة قطار بضائع بالقرب من محافظة بقيق.

الحادث تسبب في إصابة أحد قائدي القطار في يده، نتيجة علوقها بجزء حديدي في كابينة القيادة، وجرى نقله إلى المستشفى، فيما كانت إصابة السائق الآخر طفيفة.

وأوضحت مصادر أن الأعمال جارية في موقع الحادثة لإزاحة عربات القطار من الخط الحديدي، تمهيداً لفتح السكة أمام حركة قطارات البضائع والركاب، متوقعاً فتح الحركة سريعا،طبقا لـ “الوطن”.

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عبَّرت عن أسفها لواقعة سقوط بلاطة عرضية لأحد الجسور الخرسانية (تحت الإنشاء) أثناء تركيبها من قَبَل أحد المقاولين، على أحد قطارات الشحن، وذلك أثناء مروره على الخط الحديدي رقم 2 عند الكيلو 37 لرحلة مجدولة من الرياض إلى الدمام.

وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت الواقعة فور حدوثها، وتم إسعاف قائد القطار الذي تعرَّض لإصابات طفيفة.

وأشارت الخطوط الحديدية إلى إغلاق الخطّ محل الحادث للتحقق من سلامته وإزالة البلاطة الساقطة، وتحريك القطار؛ تمهيدًا لاستئناف التشغيل في أقرب وقت ممكن.