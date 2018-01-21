كشفه تهديد كاذب.. خلل في منظومة الإنذار المبكر الأمريكية

تواصل- سامر محمد:

أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي في ولاية “هاواي” عن أنه أخبر حاكم الولاية بأن الإنذار الذي بثَّ الذعر والرعب في المدينة الشهر الحالي، بشأن وجود تهديد صاروخي يستهدف الولاية كان كاذبا، وذلك بعد دقيقتين فقط من إرسال رسائل التحذير إلى هواتف السكان.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى أن المسؤولين الذين عاشوا في حالة من الفوضى والارتباك بعد إرسال الإنذار الكاذب، لم يرسلوا رسالة ثانية تفيد بأن الرسالة الأولى كانت خاطئة إلا بعد 36 دقيقة.

وتحدث المسؤولون عن أن خللاً في منظومة الإنذار المبكر آخر إرسال التصحيح وكشف هذا الإنذار الكاذب عن كثير من الثغرات في المنظومة.

ولفتت إلى أن قائد الحرس الوطني في الولاية اتصل بحاكمها الساعة 8:09 ولم تصل رسالة التصحيح على هواتف السكان إلا الساعة 8:45 صباحاً.

وذكر مسؤولون أن إرسال الإنذار الكاذب ناجم عن خطأ بشري وليس بسبب قراصنة الإنترنت أو حكومة أجنبية، حيث ضغط شخص ما على شيء خطأ على الحاسب الآلي خلال تغيير الخدمات ما أدى لإرسال الإنذار.

وأضافت أن الإنذار الكاذب جاء في وقت يعيش فيه السكان حالة من القلق جراء التهديد الصاروخي من قبل كوريا الشمالية.