كشفه تهديد كاذب.. خلل في منظومة الإنذار المبكر الأمريكية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

فيديو حادث مأساوي بالمدينة يثير غضبًا عارمًا.. ومطالبات بمحاسبة مُصوِّره

فيديو حادث مأساوي بالمدينة يثير غضبًا عارمًا.. ومطالبات بمحاسبة مُصوِّره

خادم الحرمين يصدر أمرًا بتأمين منزل وسيارة للمواطن «النعمي»

خادم الحرمين يصدر أمرًا بتأمين منزل وسيارة للمواطن «النعمي»

«المياه» تدعو المواطنين لتحديث بياناتهم قبل تطبيق توحيد إصدار الفواتير

«المياه» تدعو المواطنين لتحديث بياناتهم قبل تطبيق توحيد إصدار الفواتير

هيئة الاتصالات تلزم الشركات بتصحيح بعض الباقات والعروض الترويجية

هيئة الاتصالات تلزم الشركات بتصحيح بعض الباقات والعروض الترويجية

كشفه تهديد كاذب.. خلل في منظومة الإنذار المبكر الأمريكية

كشفه تهديد كاذب.. خلل في منظومة الإنذار المبكر الأمريكية
0

تواصل- سامر محمد:

أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي في ولاية “هاواي” عن أنه أخبر حاكم الولاية بأن الإنذار الذي بثَّ الذعر والرعب في المدينة الشهر الحالي، بشأن وجود تهديد صاروخي يستهدف الولاية كان كاذبا، وذلك بعد دقيقتين فقط من إرسال رسائل التحذير إلى هواتف السكان.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى أن المسؤولين الذين عاشوا في حالة من الفوضى والارتباك بعد إرسال الإنذار الكاذب، لم يرسلوا رسالة ثانية تفيد بأن الرسالة الأولى كانت خاطئة إلا بعد 36 دقيقة.

وتحدث المسؤولون عن أن خللاً في منظومة الإنذار المبكر آخر إرسال التصحيح وكشف هذا الإنذار الكاذب عن كثير من الثغرات في المنظومة.

ولفتت إلى أن قائد الحرس الوطني في الولاية اتصل بحاكمها الساعة 8:09 ولم تصل رسالة التصحيح على هواتف السكان إلا الساعة 8:45 صباحاً.

وذكر مسؤولون أن إرسال الإنذار الكاذب ناجم عن خطأ بشري وليس بسبب قراصنة الإنترنت أو حكومة أجنبية، حيث ضغط شخص ما على شيء خطأ على الحاسب الآلي خلال تغيير الخدمات ما أدى لإرسال الإنذار.

وأضافت أن الإنذار الكاذب جاء في وقت يعيش فيه السكان حالة من القلق جراء التهديد الصاروخي من قبل كوريا الشمالية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هذا ما سيحدث إذا ظلت أنشطة الحكومة الأمريكية متوقفة

هذا ما سيحدث إذا ظلت أنشطة الحكومة الأمريكية متوقفة

خلال 24 عاماً.. الفشل الأمني يجبر مدينة أمريكية كبرى على تعيين تاسع قائد للشرطة

خلال 24 عاماً.. الفشل الأمني يجبر مدينة أمريكية كبرى على تعيين تاسع قائد للشرطة

أطباء أمريكيون: «ترامب» قد يتعرض لأزمة قلبية خلال فترة رئاسته

أطباء أمريكيون: «ترامب» قد يتعرض لأزمة قلبية خلال فترة رئاسته

صائد الجواسيس يقع أخيرًا.. حَيَّر الاستخبارات الأمريكية سنوات وألحق بها أكبر هزيمة

صائد الجواسيس يقع أخيرًا.. حَيَّر الاستخبارات الأمريكية سنوات وألحق بها أكبر هزيمة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل دقيقة.. حادث!
مقالات

كل دقيقة.. حادث!

المزيد
الإيجابية طريق النجاح
تدوينات حرة

الإيجابية طريق النجاح

المزيد
«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا
تقارير وحوارات

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا

المزيد
رحلة خير تنتهي برصاصة.. الإرهاب يغتال دعاة الإسلام في إفريقيا
تقارير وحوارات

رحلة خير تنتهي برصاصة.. الإرهاب يغتال دعاة الإسلام في إفريقيا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>