التأمينات تكشف عدد موظفي القطاع الخاص برواتب أكثر من 10 آلاف ريال

تواصل – الرياض:

كشفت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد الموظفين في القطاع الخاص الذين تتجاوز رواتبهم عشرة آلاف ريال، بلغ 466607 موظفين، خلال الربع الثالث من العام الماضي، تشكل نسبة السعوديين منهم 47 في المائة.

وطبقاً للإحصائية، بلغ عدد الأجانب الذين يتقاضون عشرة آلاف ريال 248381 موظفاً، مقابل 218226 سعودياً، وسجل العاملون في الرياض النسبة الأكبر ممن يتقاضون هذا الراتب، بعدد يقارب 193817 موظفاً، تليها المنطقة الشرقية بـ123987 موظفاً، ثم منطقة مكة المكرمة بـ89590 موظفاً، وفقاً لـ “الاقتصادية”.

وجاءت محافظة الجبيل في المرتبة الرابعة بـ33806 موظفين ممن يتقاضون عشرة آلاف ريال، تليها ينبع بـ5700 موظف، ثم عسير بـ3630 موظفاً، فالمدينة المنورة بـ2631 موظفاً. فيما سجلت محافظة الدوادمي أقل المدن بـ31 موظفاً يتقاضون عشرة آلاف ريال.