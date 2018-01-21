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مع عودة الدراسة.. 4 ملفات لصالح المعلمين والمعلمات تنتظر الحسم

مع عودة الدراسة.. 4 ملفات لصالح المعلمين والمعلمات تنتظر الحسم
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تواصل – فريق التحرير:

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ينتظر الميدان التربوي والمدارس بشكل خاص ما ستفعله وزارة التعليم حيال أربعة ملفات، أبرزها ترقب حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، حيث من المنتظر أن تنتهي وزارتي الخدمة المدنية والتعليم من إجراءات تعيين 2957 معلماً ومعلمة، دعت إليها وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التعليم في الـ17 من الشهر الماضي.

أما الملفات الثلاثة الأخرى، فتتمثل في: انطلاق مشروع نقل المعلمات، وشراكة القطاع الخاص لخفض عدد المباني المستأجرة، وانتظار إعلان النقل الخارجي.

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