المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يُدشِّن موقعه الإلكتروني وحسابه في تويتر

تواصل- واس:

أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء “، مساء اليوم، تدشين موقعه الإلكتروني وحسابه بتويتر، الذي اتضح من خلالهما أبرز ملامح العمل التي يقوم عليها المركز؛ المتمثلة بقياس أداء الأجهزة العامة وفق معايير عالمية وصولاً لتحقيق أداء حكومي مميز.

وقد أنشئ مركز” أداء ” بموجب قرار مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعد المركز جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء ” محمد النفيسة أن المركز يعمل على قياس أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، كما يصدر تقارير ربع سنوية لصناع القرار، ليعكس مدى تحقيق الأجهزة العامة لأهدافها الاستراتيجية المعتمدة لها، والتحقق من تقدمها بمبادراتها وبرامجها لرؤية المملكة 2030، إضافة لدعم تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال جودة الخدمات، وصولاً لرضا المستفيدين، حيث يستند المركز على منهجيات قياس وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، التي ستسهم – بمشيئة الله – في تحقيق الوصول للرؤية الطموحة للمملكة.

وأبان النفيسة أن تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أوضح في مادته الأولى أن المقصود بالأجهزة ” الأجهزة الحكومية: الوزارات، الهيئات العامة، الصناديق، والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة “، ويعد المركز المرجع لقياس أداء الأجهزة العامة.

وتبرز أهمية مركز ” أداء “، من خلال ما يقوم به من جهود ـ في تمكين صناع القرار من متابعة تقدم الأجهزة العامة في أدائها ودعمها للوصول لأهدافها الاستراتيجية ومستهدفاتها لرؤية المملكة 2030م، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الحكومي.

كما يعمل المركز على برامج للتمكين، وبناء القدرات للأجهزة العامة؛ بهدف نشر ثقافة القياس ومساعدتها في تنفيذه، من خلال تقديم دورات تدريبية لمنسوبيها بمجال قياس الأداء، حيث يساعد ذلك على بناء قدراتها في هذا المجال؛ ليسهم في تمكينها من تحقيق مستويات مميزة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يقدم للأجهزة العامة استشارات متخصصة في مجال مؤشرات الأداء وكيفية قياسها، بهدف مساندتها لتصحيح مسارها، ومساعدتها على تحديد وتحليل المخاطر، واكتشاف أوجه الصعوبات التي تواجهها لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

ولزيارة الموقع الدخول على الرابط: https://www.adaa.gov.sa