وزير البيئة: إنشاء 9 محطات تحلية على ساحل البحر الأحمر

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تقدم وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الأمر الكريم ببناء 9 محطات تحلية مياه بتقنيات حديثة على ساحل البحر الأحمر بقيمة تتجاوز ملياري ريال.

وقال الوزير، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن “المحطات سيتم تنفيذها خلال أقل من 18 شهراً وبطاقة إجمالية تبلغ 240 ألف م3 يوميا”.

وأكد، أن المحطات المنشأة سيكون لها الأثر البالغ في الارتقاء بجودة خدمات المياه ونطاق تغطيتها، سعياً لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف، كما ستكون هذه المحطات رافدا قوياً لعملنا في المؤسسة العامة للتحلية في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

وكشف أن الوزارة حققت هذا العام رقما قياسيا بزيادة مليون و400 ألف م3 من المياه المحلاة، خلال 13 شهراً، وهو ما يعادل تقريباً إنشاء محطة تحلية جديدة بقيمة 13 مليار ريال، دون أية تكاليف رأسمالية إضافية. أسأل الله أن يمد ولاة أمرنا بعونه وقوته، ويجزيهم عنا خير الجزاء.