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فاجعة.. 8 وفيات و7 إصابات في انقلاب «ميكروباص» أثناء النزول من عقبة حزنة بالباحة (صور)

فاجعة.. 8 وفيات و7 إصابات في انقلاب «ميكروباص» أثناء النزول من عقبة حزنة بالباحة (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إن “بلاغا ورد في تمام الساعه 5:07 من مساء هذا اليوم عن وجود حادث انقلاب “ميكروباص” أثناء نزوله من طريق عقبة حزنة”.

وأضاف، “على الفور تم تحريك ٦  فرق من الإنقاذ والإسعاف والإطفاء من إدارة بلجرشي ومركز الشطيبه وإدارة المخواه وفور وصول الفرق الميدانية للموقع اتضح أن الحادث عباره عن انحراف المركبه- ميكروباص- عن مسارهها أثناء نزولها وانقلابها داخل مسار طريق عقبة حزنة، وداخلها- ١٥ شخصاً- جميعهم من العمالة الأجنبية؛ حيث تم إخراجهم جميعا.

وأوضح، “تراوحت إصاباتهم من متوسطة إلى بليغة- مع وجود ٧ حالات وفاة- كما أخرجت الفرق الميدانية ٤ حالات محتجزة من داخل الباص، وتم عمل الفرز الطبي للحالات بمشاركة الجهات ذات العلاقة”.

وتابع، “اتضح إصابة ٨ حالات، وتم نقل جميع الحالات بواسطة إسعافات والهلال الأحمر نقل 6 إصابات وإسعاف الصحة نقل إصابتين خطيرة، وتوفي موخراً إصابه أثناء نقلها إلى مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي كما تم تسليم الحادث للمرور لمتابعة الحالات بحكم الاختصاص”.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، “توفي 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في عقبة حزنة”.

وتابع، أن عدد الإصابات 15 إصابة- 7 حالات متوفية بالموقع و6 حالات تم نقلها بواسطة الهلال الأحمر منها 4 إصابات خطيرة وحالة Cpr  توقف قلب وتنفس وحالة متوسطة- كما تم نقل حالتين خطيرة بواسطة الصحة  وفي الطريق توفي أحدهم.

وذكر، أن جميع الحالات تم التعامل معها بالموقع وفق البروتوكولات الإسعافية المتعارف عليها والمعمول بها في الهلال الأحمر والمتبعة في تلك الحالات وما شابهها وتم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي.

 

 

 

 

 

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