رئيس الاستخبارات الأمريكية يقع فريسة لمراهق بريطاني

تواصل- سامر محمد:

تمكن مراهق بريطاني من الوصول إلى معلومات غاية في السرية تتعلق بالعمليات الاستخبارية للولايات المتحدة في دول شرق أوسطية مختلفة، من خلال تظاهره بأنه “جون برينان” المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه”.

وأشارت مجلة “نيوزويك الأمريكية إلى أن المراهق البريطاني “كان جامبل”، البالغ من العمر 18 عاماً، تمكن من الوصول لحسابات تابعة لـ”برينان” واستخدم المعلومات التي جمعها للتحدث إلى شركة إنترنت وأقنع العاملين فيها بإدخاله إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بمدير الاستخبارات الأمريكية.

وذكرت أن “جامبل” تظاهر بأنه موظف في شركة “فريزون” و”برينان” للوصول إلى حساب “برينان” على الإنترنت.

وتحدثت عن أن “جامبل” تمكن من الوصول إلى البريد الإلكتروني لـ”برينان” وسجل العناوين فضلاً عن الملفات المحفوظة في “آي كلود”، كما تمكن عن بعد من الدخول إلى جهاز “آي باد” الخاص بزوجة “برينان”.

ولفتت إلى أنه لم يتمكن في البداية من الدخول إلى حسابات “برينان” لأنه لم يتذكر اسم الكلب الأول الخاص بمدير الاستخبارات، فتواصل مع مشغلي خدمة الإنترنت وأقنعهم بأنه “برينان” وغير الأسئلة المتعلقة بأمن الدخول إلى الحساب، وفقا لصحيفة “تليجراف” البريطانية.

وأضافت أنه تمكن من الوصول إلى بعض الحسابات الحساسة للغاية والمتعلقة بعمليات عسكرية واستخبارية في أفغانستان وإيران.

وذكرت أنه حاول الوصول إلى حسابات حساسة أخرى لمسؤولين أمريكيين بينما كان في سن الـ15 وذلك من غرفة نومه.