مفوضية اللاجئين: الحوثيون أرغموا 32 ألف يمني على الفرار من ديارهم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

هيئة الاتصالات تلزم الشركات بتصحيح بعض الباقات والعروض الترويجية

هيئة الاتصالات تلزم الشركات بتصحيح بعض الباقات والعروض الترويجية

شركة الكهرباء تعتمد الفواتير الإلكترونية.. وهذا تاريخ إصدارها

شركة الكهرباء تعتمد الفواتير الإلكترونية.. وهذا تاريخ إصدارها

بالفيديو.. الدفاع الجوي يعترض صاروخًا بالستيًّا على نجران

بالفيديو.. الدفاع الجوي يعترض صاروخًا بالستيًّا على نجران

«علماء أفريقيا» يعزي في وفاة التويجري: قبائل وثنية أسلمت بالكامل على يديه

«علماء أفريقيا» يعزي في وفاة التويجري: قبائل وثنية أسلمت بالكامل على يديه

مفوضية اللاجئين: الحوثيون أرغموا 32 ألف يمني على الفرار من ديارهم

مفوضية اللاجئين: الحوثيون أرغموا 32 ألف يمني على الفرار من ديارهم
0

تواصل – متابعات

كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت عن إرغام ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أكثر من 32 ألف مواطن يمني على الفرار من ديارهم.

وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيان لها، أن آلاف اليمنيين الذين فروا هرباً من جرائم الحوثي، يضافون إلى نحو مليوني يمني نزحوا في وقت سابق بسبب المعارك.

وقال البيان: إن الأوضاع تفاقمت في اليمن مع حلول الشتاء؛ حيث إن درجات الحرارة تنخفض لما دون الصفر في عدد من المحافظات، لا سيما في المناطق التي يعيش فيها النازحون المقيمون في تجمعات غير رسمية؛ لأنهم عرضة للتقلبات الجوية مع حماية قليلة من البرد.

وأوضحت الناطقة باسم المفوضية شابية مانتو، أن تصاعد المعارك في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون؛ تسبب في موجات النزوح الجديدة.

واتهم تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ميليشيات الحوثي بمنع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من زيارة العاصمة صنعاء، ورفض التعاطي مع أيٍ من مقترحاته.

ولم يستبعد فريق الخبراء الأممي وجود خبراء صواريخ أجانب يزودون ميليشيات الحوثيين بالمشورة التقنية، أو أن خبراء صواريخ الحوثي تلقوا تدريباً في الخارج.

واتهم التقرير الحوثيين بتنفيذ عمليات إعدام واحتجاز لأفراد؛ لأسباب سياسية، وتدمير منازل أعدائهم بشكل ممنهج، إضافة إلى إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مسلمو الروهينغا قلقون من خطة إعادتهم من بنغلاديش إلى بورما

مسلمو الروهينغا قلقون من خطة إعادتهم من بنغلاديش إلى بورما

الحوثيون يمنعون دخول الكاميرات إلى «الحديدة».. تعرف على السبب

الحوثيون يمنعون دخول الكاميرات إلى «الحديدة».. تعرف على السبب

السفير آل جابر من «عدن»: المملكة مستمرة في دعم أمن واستقرار اليمن

السفير آل جابر من «عدن»: المملكة مستمرة في دعم أمن واستقرار اليمن

أمانة «مجلس التعاون» تحتضن اجتماع سفراء مجموعة الدول الـ19 الداعمة لليمن

أمانة «مجلس التعاون» تحتضن اجتماع سفراء مجموعة الدول الـ19 الداعمة لليمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل دقيقة.. حادث!
مقالات

كل دقيقة.. حادث!

المزيد
الإيجابية طريق النجاح
تدوينات حرة

الإيجابية طريق النجاح

المزيد
«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا
تقارير وحوارات

«تسجيل صوتي» يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد «التويجري» غرب إفريقيا

المزيد
رحلة خير تنتهي برصاصة.. الإرهاب يغتال دعاة الإسلام في إفريقيا
تقارير وحوارات

رحلة خير تنتهي برصاصة.. الإرهاب يغتال دعاة الإسلام في إفريقيا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>