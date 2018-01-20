مفوضية اللاجئين: الحوثيون أرغموا 32 ألف يمني على الفرار من ديارهم

تواصل – متابعات

كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت عن إرغام ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أكثر من 32 ألف مواطن يمني على الفرار من ديارهم.

وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيان لها، أن آلاف اليمنيين الذين فروا هرباً من جرائم الحوثي، يضافون إلى نحو مليوني يمني نزحوا في وقت سابق بسبب المعارك.

وقال البيان: إن الأوضاع تفاقمت في اليمن مع حلول الشتاء؛ حيث إن درجات الحرارة تنخفض لما دون الصفر في عدد من المحافظات، لا سيما في المناطق التي يعيش فيها النازحون المقيمون في تجمعات غير رسمية؛ لأنهم عرضة للتقلبات الجوية مع حماية قليلة من البرد.

وأوضحت الناطقة باسم المفوضية شابية مانتو، أن تصاعد المعارك في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون؛ تسبب في موجات النزوح الجديدة.

واتهم تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ميليشيات الحوثي بمنع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من زيارة العاصمة صنعاء، ورفض التعاطي مع أيٍ من مقترحاته.

ولم يستبعد فريق الخبراء الأممي وجود خبراء صواريخ أجانب يزودون ميليشيات الحوثيين بالمشورة التقنية، أو أن خبراء صواريخ الحوثي تلقوا تدريباً في الخارج.

واتهم التقرير الحوثيين بتنفيذ عمليات إعدام واحتجاز لأفراد؛ لأسباب سياسية، وتدمير منازل أعدائهم بشكل ممنهج، إضافة إلى إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.