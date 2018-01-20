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الكشف عن تفاصيل أصغر «USB» في العالم

الكشف عن تفاصيل أصغر «USB» في العالم
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تواصل – وكالات:

ابتكرت شركة “ويسترن ديجيتال” حلولاً جديدة، لتلبية احتياجات المستخدمين، وأعلنت، خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 CES في لاس فيجاس، عن ابتكارها أصغر “USB”.

وقالت الشركة إن الحلول الجديدة جاءت بسبب الزيادة الهائلة في المحتوى الشخصي، بما في ذلك الأوامر الصوتية لبثّ الوسائط عبر أجهزة المنزل الذكي إلى جانب أصغر قرص USB سعة 1 تيرابايت في العالم.

وكشفت الشركة عن مجموعة من منتجات التخزين اللاسلكية التي تتمتع بمزايا التنقل الفائقة والأداء الرفيع والسعة الكبيرة، بحسب موقع “macrumors”.

وأشارت الشركة خلال فعاليات المعرض إلى أن تلك المنتجات والحلول تحمل علامتي “سانديسك” و”ويسترن ديجيتال”، موضحة أنها تضمن بقاء التجارب والذكريات الشخصية القيمة لسنوات طويلة.

وأكدت “ويسترن ديجيتال” أن الهواتف الذكية والكاميرات الطائرة (درون) وغيرها من الأجهزة، تقدم جميعها إمكانات تصوير وإنشاء المحتوى الغني الذي يرغب المستخدمون في الوصول إليه.

ومن خلال الابتكارات الجديدة سيتمكن المستخدمون من الحصول على تجارب غامرة وأقرب للواقع، خاصة في الكاميرات متعددة العدسات ومقاطع الفيديو بتقنية 8K والتقنيات اللاسلكية من الجيل الخامس والواقع الافتراضي.

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